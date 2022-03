Chcete, aby operační systém Windows 11 vypadal stejně jako Windows 10?

Firma Microsoft má velmi přesnou představu o tom, jak má operační Windows vypadat. Nebo alespoň to tak vypadá podle toho, s jakým vzhledem přišla ve svém novém operačním systému Windows 11. V něm totiž provedla zcela zásadní změny v uživatelském rozhraní a pokračuje v trendu, který má ve výsledku za cíl uživateli ztížit jeho konfiguraci.

Projevuje se to například v tom, že v současnosti není možné vrátit vzhled operačního systému Windows 11 do podoby operačního systému Windows 10. A vzhledem k současnému postoji firmy Microsoft k možnostem přizpůsobení uživatelského rozhraní to možná nebude možné nikdy. Nicméně nic není tak docela ztraceno – stále se najde několik poměrně klíčových úprav, které provést lze a které vám dokáží významně usnadnit vaši práci.