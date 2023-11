Chatbot Bard s vámi může nově diskutovat o obsahu YouTube videí

Nejnovější aktualizace chatbota Bard odhalila příjemnou novinku. Nově mu budou moci uživatelé klást otázky týkající se obsahu YouTube videí. Pokud je to možné, Bard by měl porozumět „určitému obsahu videa“ a poskytnout odpověď.





Podle magazínu Engadget tak můžete například Bardovi položit otázku, kolik vajec bylo použito v daném receptu nebo jaký je přesný název nástrojů, které byly použity v kutilském návodu.

Zkouška nové funkce chatbota Bard Autor: Dominik Dobrozenský (PCWorld)

Bard získal možnost stahovat data z YouTube už v září, jeho analýzy ale nebyly na takové úrovni jako nyní. Google řekl, že tuto aktualizaci zavedl kvůli ohlasům uživatelů, kteří by rádi viděli hlubší integraci Barda do videí. Nezbývá než doufat, že Bard bude do budoucna ještě více integrován nejen do YouTube videí.