Český vesnický simulátor Last Holiday čeká nejistá budoucnost. Herní studio opouští hlavní autor

O českém vesnickém simulátoru od herního studia Boomer Games a jeho nepříliš úspěšnému startu jsme vás informovali už dříve. Hra vstoupila letos v květnu na Steam v předběžném přístupu, nicméně kvůli velmi špatnému technickému stavu si vysloužila ostrou kritiku ze strany hráčů a recenzentů. Vývojáři si zprvu sypali popel na hlavu a slibovali nápravy, nyní je však otázkou, jak to s hrou bude v budoucnu.





Namísto opravných patchů a zlepšení technické stránky hry se hráči dočkali vyjádření hlavního autora hry Antonína Capouška, který na oficiálním facebookovém profilu hry oznámil odchod ze studia. Podle slov Capouška se nedokázal dohodnout s investory a neví, jak to s hrou bude dál. Hra přitom na Startovači vybrala více jak 600 % původní požadované částky (přibližně 340 tisíc korun). Jak to bude s hrou nadále není vůbec jasné, stejně jako to, jestli se bude hra vůbec dále vyvíjet.