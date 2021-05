Československé křemíkové nebe: Jak vypadaly tuzemské počítače před rokem 1989?

V Národním technickém muzeu v Praze (NTM) probíhala do poloviny května výstava nazvaná Česká stopa v historii výpočetní techniky. Ve skutečnosti to byla stopa spíše československá, protože do historie zdejších počítačů zasahovaly i podniky jako Tesla Piešťany nebo osmibitový počítač Maťo.

Kvůli protipandemickým opatřením byla možnost zajít se na výstavu podívat omezená. Kolegové z portálu Lupa.cz proto na místo zašli a pořídili rozsáhlou galerii, kterou si můžete nyní prohlédnout i na PCWorld.cz.

Počítače jako Didaktik Gama, IQ-151 nebo PMD-85 zná řada lidí. Výstava ukázala ale i méně známé věci, jako jsou počítačové produkty Zbrojovky Brno, blok feritové paměti, tiskárny, děrnoštítkové stroje Aritma nebo čipy od Tesly.