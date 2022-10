CCleaner Professional: Co umí nová verze čističe softwarového haraburdí

CCleaner tvoří soubor programů, které si kladou za cíl čistit počítač od zbytků softwarového haraburdí, které se při normálním provozu počítače velmi rychle nahromadí.





Jednou ze základních funkcí je mazání dočasných souborů nejrůznějších internetových prohlížečů, ale dokáže toho mnohem víc, protože doplňkové aplikace zvládnou I vyhledávání problémů v registrech, případně spolehlivě odinstalovat jednotlivé programy.

Pravdou je, že podobné věci slibují mnohé další programy, nicméně CCleaner nabízí něco navíc. Hned od samého počátku potěší přehledné uživatelské rozhraní. Dalším kladem je neustále se zlepšující nebo nové funkce.

Co nabízí nové funkce?

Nejnovější Professional získal aplikaci Performance Optimizer, která zrychlí počítač pomocí toho, že uspí nejrůznější programy, které fungují v pozadí, aniž bychom si toho byli vědomi, a přitom ukusují pořádný krajíc z paměti počítače. Nejprve jsou tyto programy nalezeny a jejich vliv je přehledně vyznačen,

potom si je můžeme vybrat a jednotlivě uspat. Pokud uděláme chybu, můžeme jít samozřejmě zpět a program opět “probudit”.

Autor: PCWorld

Registry jsou oblast, kterou Windows tradičně plní nejrůznějšími chybami nebo

koruptovanými soubory. Odborník se sice do toho může pustit ručně, ale práce je to nepříjemná a zdlouhavá. CCleaner to dokáže udělat za nás.

Na rozdíl od většiny podobných programů, CCleaner jde do větší hloubky. Pročišťování počítače si můžeme spustit nejrůznějšími způsoby – můžeme si navolit, co chceme probrat, funkce Deep Cleaner již podle názvu umožní pomalejší, ale mnohem důkladnější kontrolu počítače (tuto funkci

najdeme jen ve verzi Professional), nebo si můžeme nastavit čištění na čas, kdy se nám to bude hodit. Tím současně zaručíme, že na to nezapomeneme.

Předplatné jen na rok

Mezi další aplikace patří Duplicate Finder, který vyhledává nechtěné kopie souborů, PC Health Check, která se stará o celkové zdraví počítače, kontrola disku nebo možnost vypnout aplikace, které si berou příliš velkou kapacitu RAM a nejdou vypnout.

Ne vše ještě funguje dokonale. Utilitka Large File Finder je z nějakého důvodu pouze ve verzi pro Mac. Většinou to ale platí spíše opačně a verze pro Windows nabízí více funkcí.

Cena 480 korun není nijak přehnaná (a to nemluvím o verzi, která je zcela zdarma), nicméně fungovat nám tento program bude pouze rok, potom budeme muset do kasičky sáhnout znovu.