Bude vaše základní deska AMD X370, B350 nebo A320 kompatibilní s CPU Ryzen 5000?

Základní desky AM4 s čipovými sadami X370, B350 a A320 původně vůbec s jednotkami CPU Ryzen 5000 neměly fungovat. Firma AMD však (poněkud překvapivě) změnila názor, ovšem s tím, že potřebnou aktualizaci systému BIOS dostanou pouze vybrané základní desky.





Toto velkorysé rozhodnutí vás tedy vlastně postaví před otázku, zda je lepší si na upgrade počítače našetřit a jít tzv. na jistotu, nebo výrazně ušetřit a jít do rizika s tím, že nevíte, zda vámi pořízená nová jednotka CPU vůbec bude na vaší stávající základní desce fungovat. Pokud se v sestavování počítačů stále cítíte být spíše začátečníky, je jasné, že nemusíte hned na první pohled rozeznat, zda vaše základní deska bude s novou jednotkou CPU, jako je Ryzen 5 5600 nebo Ryzen 7 5700X, fungovat.

Naštěstí se kompatibilita nových CPU Ryzen se základní deskou dá zjistit vlastně poměrně jednoduše. Stačí na internetu najít stránku podpory vaší základní desky a zde najít nejnovější aktualizace systému BIOS. Pokud zde najdete nějakou takovou, u které je uvedena podpora jednotek CPU Vermeer a Cezanne (neboli CPU a APU Zen 3), pak máte štěstí. Pokud u aktualizace systému BIOS popis chybí, pak hledejte takovou, která zajistí podporu knihovny AGESA sloužící pro inicializaci základního hardwaru počítače, jako je základní deska, CPU, operační paměti, ve verzi 1.2.0.6b nebo 1.2.0.7.

Pokud patříte i vy mezi ty uživatele, kteří se rozhodli provést upgrade své jednotky CPU na Ryzen 5000, pak čtěte dále. Na následujících řádcích totiž najdete návod, který vám pomůže s potřebnou aktualizací BIOSu. ještě předtím, že se do upgradu pustíte, vezměte na vědomí následující fakta:

V první řadě se ujistěte, že stahujete aktualizace systému BIOS z té správné stránky podpory pro váš typ základní desky včetně čísla revize (pokud toto tzv. Revision number obsahuje). Někteří výrobci základních desek totiž používají pro základní desky s podobnými jmény nebo pro různá provedení základních desek (tzv. form factors) velmi odlišné soubory. Předpokládám, že v žádném případ nechcete (a to ani omylem) nahrát do základní desky špatnou aktualizaci systému BIOS a tím ji poškodit. Platí totiž, že ne všechny základní desky mají proti takové chybě ochranu.

Počítejte také s tím, že u některých základních desek nemusí být možné se po aktualizaci systému BIOS vrátit ke starší verzi. Pokud tedy narazíte na problémy s nestabilitou, jste takříkajíc v koncích. Velmi vám tedy doporučuji, abyste si ještě předtím, než se do aktualizace BIOSu pustíte, přečetli na diskusních fórech a třeba Redditu zkušenosti ostatních uživatelů s novou verzí BIOSu, kterou se chystáte do své základní desky nahrát.

Připravte se i na to, že možná budete muset aktualizaci systému BIOS provést vícekrát. Pokud patříte mezi tu většinu uživatelů, kteří systém BIOS své základní desky neaktualizují pravidelně, budete muset před nahráním verze BIOSu s podporou CPU Ryzen 5000 velmi pravděpodobně nahrát ještě několik starších aktualizací. Obvykle to totiž funguje tak, že je třeba před nasazením aktualizace třeba do základní desky nahrát všechny hlavní verze knihovny AGESA a také všechny verze, které výrobce základní desky výslovně označuje jako nezbytné. U pět let staré základní desky tak může celý proces trvat i hodinu.

Čas, po který bude běžet aktualizace firmwaru základní desky, můžete smysluplně využít a dostudovat tak všechny informace, které o CPU Ryzen 5000 potřebujete vědět, a to včetně informací o nejnovější jednotce CPU v řadě, CPU Ryzen 7 5800X3D. Ten je vybaven novou technologií 3D V-Cache firmy AMD a ve hrách je neuvěřitelně rychlý. Z testů vyplývá, že takový CPU Ryzen 7 1800X doslova totálně převálcuje.

Printscreeny v textu jsou s dovolením převzaté od americké verze serveru PCWorld.com