Bude vám na počítači běžet Windows 11? Aplikace odhalí slabá místa

Nový operační systém od Microsoftu klade poměrně přísné požadavky na hardwarové vybavení počítače, ať se již jedná o podporovaný procesor, velikost operační paměti či datové úložiště. Dále bude nutné, aby základní deska používala firmware UEFI a byl aktivní Secure Boot. Pro mnohé zájemce o Windows 11 pak představuje překážku požadavek na TPM 2.0. U novějších počítačů by naštěstí měl jít aktivovat v BIOSu. Požadavků je celá řada a pokud chcete mít jistotu, že na vašem počítači bude možné Windows 11 používat, můžete jeho hardwarovou výbavu zkontrolovat prostřednictvím nástroje PC Health Check App (Kontrola stavu osobního počítače). Ten je možné stáhnout z oficiálního zdroje.

Prověření krok za krokem

1) Po stažení spusťte instalátor aplikace PC Health Check App. V zobrazeném okně je nejdříve nutné odsouhlasit licenční podmínky a kliknout na tlačítko Nainstalovat.

2) Následně proběhne samotná instalace, na jejímž konci budete mít možnost přímo spustit kontrolu stavu osobního počítače, případně umístit zástupce na plochu pro snadné použití v budoucnu.

3) Okno aplikace PC Health Check App (Kontrola stavu osobního počítače) zobrazuje ve svém výchozím stavu základní informace o vašem zařízení. V našem „testovacím“ případě byl záměrně zvolen starší notebook, na kterém bez potíží funguje operační systém Windows 10.

4) Test hardwarové výbavy počítače spustíte kliknutím na tlačítko Zkontrolovat teď.

5) Pokud hardwarová výbava vašeho počítače splňuje všechny požadavky pro fungování Windows 11, bude vám zobrazeno dialogové okno s oznámením „Tento počítač splňuje požadavky na Windows 11“. V tomto dialogovém okně si následně můžete zobrazit podrobnosti. Pokud však hardwarová výbava neodpovídá požadavkům pro běh Windows 11 (stejně jako v našem případě), pak se vám zobrazí dialogové okno s výčtem všech zjištěných nedostatků.

6) V dialogovém okně si můžete dále nechat zobrazit všechny zjištěné výsledky, včetně parametrů, které pro běh Windows 11 vyhovují.

7) Kliknutím na možnost Specifikace zařízení budete přesměrováni na webovou stránku s přehledem všech parametrů hardwarové konfigurace požadovaných pro běh Windows 11. Můžete se následně v případě stolního počítače například rozhodnout pro upgrade nevyhovujících komponent a dle specifikace zvolit správný hardware. V případě notebooku vám však, vzhledem k jejich konstrukci, pravděpodobně nezbyde než se poohlédnout po novém zařízení, splňujícím požadavky pro chod Windows 11.

Nesplňujete požadavky pro běh Windows 11?

Pokud váš stolní počítač či notebook nesplňuje minimální hardwarové požadavky pro používání operačního systému Windows 11, pak to neznamená nic dramatického. Můžete totiž svůj počítač i nadále používat se současným operačním systémem Windows 10. Jeho podporu Microsoft bude poskytovat až do 14. října 2025. A to je dostatečně dlouhá doba na to, abyste se mohli časem v klidu poohlédnout po novém zařízení s Windows 11.