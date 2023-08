Bezdrátové hraní nově ve 4K. Steam v nové aktualizaci přidává mimo jiné podporu 4K rozlišení

Steam Client Beta v pondělí obdržel menší aktualizaci, která je zajímavá hlavně pro hráče streamující obraz skrze funkci Remote Play. Doposud mohli hráči streamovat hry pouze v 1080p rozlišení, nyní si mohou oficiálně užít hraní až ve 4K rozlišení. S násobně větším rozlišením ale nutné počítat se zvýšenou náročností na rychlost a kvalitu internetového připojení.





Streamovat hry ve vysokém rozlišení bylo možné už v minulosti, bylo k tomu třeba notné experimentování a ne vždy vše fungovalo tak, jak by mělo. Steam Remote Play je funkce, pomocí které je možné streamovat hry z vaší Steam knihovny z počítače do telefonů, tabletů, televizí nebo jiných podporovaných zařízení. Pro multiplayerové hraní je pak k dispozici služba Steam Remote Play Together.

Pro vstup do Steam Client bety stačí v nastavení potvrdit účast Autor: PCWorld

Tyto novinky jsou zatím dostupné zatím pouze ve Steam Client betě. Pro vstup do ní stačí v nastavení Steamu přejít do sekce Interface a zaškrtnout účast na Steam Client betě.