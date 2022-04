Bez tanků i Zaklínače. Která herní studia odešla z Ruska kvůli napadení Ukrajiny

Některé herní společnosti zareagovaly na válku na Ukrajině téměř okamžitě poté, co ruská vojska překročila 24. února hranice. Některým, jako právě firmě Wargaming, to trvalo delší dobu, protože podle vyjádření nejdřív musela „strategicky prozkoumat obchodní operace“.

Activision Blizzard

Firma oznámila v tiskové zprávě, že „pozastavuje nové prodeje svých her v Rusku“ už začátkem března. Ředitel firmy Daniel Alegre dodal, že to tak bude až do doby, než konflikt skončí.

Společnost se zároveň zavázala, že pomůže „těm, kteří byli zasaženi tímto děsivým násilím, a bude poskytovat pomoc všemi možnými způsoby“. Firma také věnovala peníze organizacím, které pomáhají ukrajinským uprchlíkům.

CD Projekt

Polská společnost CD Projekt, která stojí například za sci-fi titulem Cyberpunk 2077 nebo za populární hrou Zaklínač, se k protestu proti ruské agresi připojila také jako jedna z prvních. Oznámila, že zastavuje veškerý prodej svých her v Rusku a Bělorusku. Stopka se týká i prodejů prostřednictvím své distribuční platformy GOG v těchto zemích, jak napsal server CNBC.

„Celá skupina CD PROJEKT Group stojí pevně na straně ukrajinského lidu,“ uvedla společnost na twitteru. Pro firmu přitom odchod z ruského a běloruského trhu bude znamenat finanční ztráty. Podle její zprávy pro investory pocházelo v posledním roce zhruba devět procent jejích tržeb právě z Ruska a Běloruska.

Foto: Depositphotos

Electronic Arts

Výrobce populárních videoher, včetně série FIFA, zastavil prodej svého veškerého obsahu v Rusku a Bělorusku v polovině března, uvedl server Polygon.

Společnost navíc odstranila ruské národní týmy ze všech verzí svých fotbalových a hokejových videoher. Navíc znemožnila ruským a běloruským hráčům účastnit se jejích esportových programů.

Epic Games

Výrobce celosvětově populární hry Fortnite se k protestu proti ruské invazi připojil také mezi prvními. I když to v jeho případě nepředstavovalo úplnou stopku. Firma zablokovala v Rusku obchodování ve svých hrách, ale přístup k nim neomezila, jak napsala na svém twitterovém účtu.

Nintendo

Společnost omezila pro ruské uživatele svůj e-shop. Ruští hráči tak ztratili možnost kupovat si nové hry. „Vzhledem k tomu, že platební služba používaná v eShopu Nintendo pozastavila zpracování plateb v rublech, je e-shop Nintendo v Rusku dočasně uveden do režimu údržby,“ píše se na ruské verzi stránek.

Rockstar Games

Ukončení aktivit v Rusku i Bělorusku oznámila začátkem března Take-Two Interactive, mateřská společnost studia Rockstar Games. Její šéf Alan Lewis uvedl, že přestane ruským a běloruským hráčům prodávat a povolovat instalace svých her. Oznámení přišlo jen těsně před vydáním hry Grand Theft Auto V na Xbox Series X|S a PlayStation 5.

GTA Online přitom byla podle webu Comicbook donedávna v Rusku podle počtu aktivních uživatelů za měsíc třetí nejoblíbenější hrou.

Sony

Firma Sony toho pozastavila v Rusku víc, například i chystané uvedení některých filmů. U herní sekce společnost 9. března oznámila, že pozastavuje veškeré dodávky hardwaru (tedy i systému PS5) a softwaru, stejně jako uvedení hry Gran Turismo 7. Stopla i provoz svého obchodu PlayStation Store v Rusku.

Foto: Depositphotos

Ubisoft

Francouzská herní skupina Ubisoft, která stojí třeba za hitem „Assassin's Creed“, se přidala k protestu proti Putinovu režimu také. V Moskvě přitom měla i svou kancelář. „Pozastavili jsme digitální i fyzický prodej,“ oznámila firma 7. března agentuře Reuters. Na svém blogu firma uvedla, že podpořila své ukrajinské zaměstnance, které má v Kyjevě a v Oděse.

Wargaming

V případě studia Wargaming je rozhodnutí zajímavé i tím, že jde o firmu, která byla v roce 2011 založená v Bělorusku. Nyní sídlí na Kypru a studia má ve Francii, Německu, Austrálii, Velké Británii a dvě ve Spojených státech.

Jeho hra World of Tanks patří v Rusku k velmi populárním. Firma podle webu PCGamer uvedla, že své podnikání převedla k 31. březnu na společnost Lesta Studio, z převodu ale nebude profitovat.

Ostatní IT firmy

Z Ruska a Běloruska se ale nestáhly jen herní společnosti. Omezení nebo úplně zastavení svých aktivit už dřív oznámily giganti jako Apple, Google nebo Microsoft. Naposledy svůj odchod tento týden oznámila technologická společnost Intel.