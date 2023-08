Backup Pro 17: Solidní a časem vyzrálý nástroj pro zálohování

Backup Pro je již řadu let skutečně komplexním programem, kde nechybí ani možnost zálohovat na cloud. A to nejen na vlastní, ale prakticky na každé velké cloudové firmy, navíc přímo z aplikace.





V nejnovější verzi je kompletně nových funkcí jen pár, ale opět zvýšila se spolehlivost a uživatelská přívětivost. Základní změny představuje plná podpora Windows 11, možnost dělat zálohy v reálném čase, jednodušší uživatelské rozhraní a podpora funkce BitLocker.

Jednotlivé kroky jsou patřičně vysvětlené a srozumitelné, takže nemusíme být nijak mimořádně pokročilí uživatelé i v případě, že Backup vidíme poprvé. Samotné zálohování si můžeme rozdělit na řadu kroků, takže třeba můžeme dělat velké zálohy koncem týdně a menší zálohy, doslova po jednom souboru, třeba každou hodinu. Díky tomu nemusíme pokaždé zálohovat celý disk ale jen to, na co jsme v minulém týdnu sáhli. Je to pracnější, ale výrazně rychlejší alternativa.

Skvělé kloubové zálohování

Hlavní hvězdou je samozřejmě cloudové zálohování. To dnes nabízí prakticky každý, ale většinou se jedná o zálohování na vlastní cloudové uložiště, navíc jen málokdy zadarmo. U programu Backup Pro 17 platí, že pokud nějaký cloud není v nabídce, tak ho asi nepotřebujeme.

Samozřejmě bez možnosti soubory znovu použít, by celé zálohování bylo zbytečné. Backup Pro 15 opět zazáří, otevírání může být přímo z vlastní aplikace nebo z virtuálního drivu, který se nám vytvoří přímo v operačním systému Windows. Mezi další nástroje patří vytvoření startovacího drivu nebo DVD.

Jako nečekaný doplněk je zde i aplikace Check Disk, která kontroluje integritu pevného disku. Se samotným zálohováním nemá moc společného a je zde zřejmě přisypáno ctí a darem, protože podobný nástroj nabízí Ashampoo i jinde.

Program nabízí i možnost enkrypce, je ale důležité mít na vědomí, že námi připravené heslo nikdo jiný nezná, takže pokud ho zapomeneme, Ashampoo nám pomoci nemůže.

V každém případě se jedná o velice solidní a časem vyzrálý nástroj, který plně splní všechno, co samotný název slibuje. Novinek není příliš a s minulou verzí si klidně vystačíme, pokud ale jedeme na Windows 11, bude lepší přejít na sedmnáctku. A za cenu těsně pod čtyři stovky, no nekupte to.