Backup Free: Osekaná verze známého zálohovacího programu není žádné ořezávátko

Zatímco se originál již dočkal sedmnácté verze, tady jde o první pokus. To ale neznamená, že dostaneme do ruky nějaké ořezávátko. Samozřejmě rozhodující je to, kolik se toho muselo z placené verze odříznout a jestli je tato verze životaschopná. U firmy Ashampoo to ale není první pokus a zatím se vždy podařilo nabídnout solidní aplikaci. Nejinak je tomu i v tomto případě.





Rozhraní je jednoduché a pochopitelné, nabídka funkcí by byla dostatečná i pro nějakou levnou placenou verzi. Najdeme zde plnou podporu Windows 11, zálohovat můžeme jak jednotlivé soubory či adresáře, tak i možnost udělat si disk image.

Výhodou je plná integrace s placenou verzí, takže pokud se po nějaké době přece jenom rozhodneme připlatit si (a upgrade kasu rozhodně nestrhne), již dříve zálohované databáze bez problémů otevřeme. Backup obsahuje i propojené nástroje pro znovusprovoznění počítače ve chvíli, kdy klekne operační systém.

Pokud bychom měli probrat co zde oproti placené verzi chybí, bude se jednat především o cloudovou integraci, možnost enkrypce a komprese, a to, že si nemůžeme připravit automatické nastavení. Nastavit si sice můžeme čas zálohování, ale ne přesné nastavení.

Do rukou tak dostaneme nástroj, který nám více než postačí k obyčejnému zálohování. Fajnsmekři či šťouralové budou možná litovat, že toho pod kapotou nemohou tolik nastavit, ale komu jde jen o to, aby si pravidelně zálohoval disk nebo jeho část, tento software víc než bohatě postačí.