Avast One: Zajímavý bezpečnostní balík i s VPN

Je jasné, že antivirový program je v dnešní době prakticky povinností. Je ale rozhodně lepší sáhnout po nějakém ueleném bezpečnostním balíku. Balík od Avastu je zpočátku určen pro anglicky mluvící trh, ale i na ostatní se brzy dostane.

Samotný balík existuje ve dvou verzích – Individual Edition stojí 99.99 dolarů ročně a nabídne ochranu až pěti periférií, Family Edition za 139.99 dolarů se natáhne až na 30 periférií. V nabídce je i zcela základní verze pro jedno zařízení, která je zdarma.

Graficky poznáme na první pohled, že se jedná o nový produkt, pryč je tmavá verze. Základní stránka se zaměřuje na ty bezpečnostní prvky, které vyžadují naší pozornost. Pro detailnější seznam aplikací si musíme kliknout na Explore na levé straně, aplikace jsou potom rozdělené na tři záladní oblasti – Device Protection, Online Privacy a Smooth Performance.

Antivirus je tradičně kvalitní, první plný sken trval 40 minut, což je příjemně svižné, opakovaný potom výrazně méně. Kvalitní je i odstraňování malwaru, pro ten zvláště odolný je možno použít Boot-Time Scan, který proběhne ještě dříve, nežli se spustí samotné Windows. Podobně kvalitní je i webová ochrana, která pracuje se všemi prohlížeči, protože na nich není závislá.

GALERIE: Jak vypadá Avast One

Pro případ útoku pomocí ransomware je zde ochrana před nepovolenými změnami důležitých souborů. Solidní firewalová ochrana nabízí i některé doplňkové funkce, např. kontrolu jak je který program napojený na internet náročný na bandwidth. A můžeme se nejen podívat, ale podle chuti jednotlivé programy od internetu odstřihnout.

Lepší zabezpečení i díky VPN

Další důležitý bezpečnostní aspekt je VPN, což vedle samotného zabezpečení přenosu dat znamená i to, že příjemce nemůže odhalit vaší adresu nebo oblast pomocí IP adresy. Aplikace nijak výrazně nezpomalí připojení a v 55 servery v 34 zemích nabízí celkem decentní možnosti. Detailnější nastavení nebo možnosti jako multi-hop VPN připojení bohužel chybí. Mezi další důležité aplikace patří Privacy Protection a ochrana hesel v prohlížeči.

Další součástí je možnost vyladit počítač. To sice striktně vzato nemá s bezpečností co dělat, ale když už to máme, proč ne. Avast nabízí čtyři komponenty- PC Speedup, Software Updater, Disk Cleaner a Driver Updadter.

Program skutečně pracuje napříč platformami a rozumí si vedle samozřejmých WIndows i s Androidem, macOS a iOS. U newindowsovských periférií ale nedostaneme všechny funkce tak, je je tomu u Windows.

Koupit nebo nekoupit? Balík je to nepochybně velice kvalitní, především pokud se nám jedná o Windows. O tom, jestli podobné balíky mají nebo nemají obsahovat rodičovskou ochranu se v poslední době vedou spory, zde není. Více překvapí neexistujíci antispamová ochrana. Testy nezávislých laboratoří staví jednotlivé aplikace na špičku žebříčku, takže chybu rozhodně neuděláme.