Audials One 2023: Když chcete snadno stáhnout hudbu ze Spotify nebo video z YouTube

Stahování z pirátských serverů a nekonečné pálení cédéček je povětšinou minulostí, dnes vládnou internetová rádia, Spotify a Youtube. I přes veškerou snahu přijít s algoritmem míchajícím hudbu podle našeho gusta je to ale povětšinou stále „špaténka“, takže se něco jako program Audials německé firmy Audials AG může hodit.





Pracovní plocha je i nadále celkem nepřehledná a komplikovaná, to je ale daň za to, že se jedná o program skutečně robustní, kde záplavu funkcí nelze krýt spoustou meníček a adresářů. Pokud si na to ale zvykneme, pochopíme vnitřní logiku a práce se stane mnohem jednodušší. Pokud ale přecházíme na novější verzi, určitá vylepšení pracovní plochy najdeme.

Samou podstatou softwaru Audials je možnost stáhnout a případně přeformátovat libovolné video nebo audioklip. Program probere jak internetová rádia, tak i streaming, filmy a podcasty. Navíc odstraní otravující reklamu.

Připravit si můžeme připravit vlastní knihovnu songů či klipů, samozřejmě ne kteréholiv zvolené periférii. Počet televizních kanálů a internetových rádií přesahuje těžko uvěřitelných 100 000. Prakticky stejně bohatá je i podpora nejrůznějších formátů, těch najdeme více než sto. Vše přitom při vysoké kvalitě, která je zaručena tím, že Audials nahrává rovnou z grafické karty, nechybí ani podpora Hi-res audia.

Mezi letošní novinky patří plně automatické odstraňování reklamy z videa, zarovnávání hlasitosti audiozáznamu, pohodlnější přidávání titulků, zrychlené ukládání videozáznamu, automatické přidávání tagů, odstranění reklamy a hlasů ze stahovaných písniček a možnost hromadného stahování.

Pokud se nám nechce platit za internetové streamování a nebo si udělat vlastní sbírku klipů či písniček, není na trhu lepší alternativa. Cena 85 dolarů není nijak přehnaná a novinek, ve všech případech ku prospěchu věci, je opět víc než dost.