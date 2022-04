Audials One 2022: Jak snadno stáhnout hudbu či film ze streamovacích služeb

Může se to zdát jako nedávno, ale tolik času zase neuteklo. Pálili jsme cédéčka o sto šest, stahovali písničky z nejrůznějších pirátských serverů a většina ripovacích softwarů byla přinejmenším pololegální. Teď si na Spotify či Youtube najdeme, co chceme. Nicméně ne každý si chce pouštět jen to, co mu Spotify složí dohromady. A potom se mu program Audials německé firmy Audials AG může hodit.

Pracovní plocha je i nadále celkem nepřehledná a komplikovaná, to je ale daň za to, že se jedná o program skutečně robustní, kde záplavu funkcí nelze krýt spoustou meníček a adresářů. Samou podstatou softwaru Audials je možnost stáhnout a případně přeformátovat libovolné video nebo audioklip.

Je jedno, jestli sáhneme na Youtube nebo nějaké internetové vysílání. U rádia nemusíme zoufale hledat, vytouženou písničku si dáme do seznamu a program ji automaticky stáhne ve chvíli, kdy ji daná stanice pustí. Vyhledávání je přitom tak důkladné, že si můžeme zvolit “pouze” originál nebo i cover verze.

GALERIE: Jak vypadá program Audials One 2022

Připravit si můžeme připravit vlastní knihovnu songů či klipů, samozřejmě na kterékoliv zvolené periférii. Počet televizních kanálů je téměř nekonecný, u internetových rádií přesahuje těžko uvěřitelných 100 000. Stejně tak budeme jen těžko hledat audio či video formát, se kterým by se Audials nedomluvil, podporovaných formátů je totiž více než sto. Vše přitom při vysoké kvalitě, která je zaručena tím, že Audials nahrává rovnou z grafické karty.

Precizně jednoduchá videoeditace

Jaké novinky můžeme očekávat?

Program funguje jako webový prohlížeč. Vyhledávání stanic je dnes výrazně jednodušší. Objevila se možnost hromadného nahrávání, které se bude hodit třeba ve chvíli, kdy si chceme nahrít celou sérii vybraného seriálu nebo třeba vybudovat knihovnu filmů. Podle povolení streamovacích služeb můžeme ukládat až v 4K. V případě stahování z Netflixu si vychutnáme zvuk 5.1.

Videoeditace je jednoduchá a precizní, pokud se chceme zbavit reklam, zvolíme funkci Nůžky, označíme si začátek a konec reklamy a jedník kliknutím je pryč. Program si poradí i s titulky, vyhedávač titulků je zabudován přímo do softwaru.

Další novinkou je podpora nahrávání až po rychlost 60 fps. Nahrajeme si potřebné filmy nebo show ze všech populárních služeb jako je třeba Amazon Video, Disney, Hulu nebo Netflix. Další zrychlení je již každoroční samozřejmostí.

Pokud se nám nechce platit za internetové streamování a nebo si udělat vlastní sbírku klipů či písniček není na trhu lepší alternativa. Cena nenutí k rozbití prasátka a novinek, ve všech případech ku prospěchu věci, je víc než dost.