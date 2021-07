Audials One 2021: Skvělý nástroj pro konvertování audia a videa

Pracovní plocha zůstala značně komplikovaná, ale to není dané nešikovností rafiků, ale robustností samotného programu a skutečně bohaté až přebohaté nabídky nejrůznějších funkcí , které prostě nebylo možné poschovávat pod nejrůznější meníčka.

Program, který si můžete koupit na SW.cz, umožňuje stáhnout a případně přeformátovat jakýkoliv video nebo audioklip. Je jedno, jestli budeme stahovat něco z portálu YouTube nebo internetového rádia. Pokud se jedná o rádio, nemusíme sami čekat, ale můžeme si song dát to seznamu, takže program ji za nás bude hlídat, až ji budou hrát. A nemusíme si vystačit „jen“ s originálem, v nabídce mohou (ale nemusí) být i cover verze.

První kroky nejsou nejjednodušší, ale systému brzy přijdeme na kloub a potom už to pojede na pár kliknutí. Prakticky totéž můžeme dělat i z internetových televizí.

Program za nás udělá i celou knihovnu filmů, díky podpoře tagů už nemusíme filmy pracně hledat. Audials je automaticky srovná podle roku, námětu, popisu nebo třeba režiséra.

S pomocí tohoto programu si můžeme připravit vlastní knihovnu songů či klipů a je jedno, jestli sáhneme po počítači, tabletu nebo mobilu. Vedle stahování a konverze se můžeme spolehnout i na přehrávání.

333 mezinárodních kanálů

Při televizních programech Audials využívá 333 mezinárodních kanálů, u rádií jich je více než 100 000. Široká je i nabídka podporovaných formátů – mp3, mp4, H.264, H.265, 3AGP, AVI, FLV, MKV, MOV, WMV, AAC, WMA, FLAC nebo WAV. Kvalita videa je zaručena pomocí toho, že program nepoužívá monitoru, ale nahrává rovnou z grafické karty.

Výrazně vyšší rychlost nové verze potěší. Při stahování z portálů jako je Hulu nebo Netflix nám program dokonce doporučí, abychom zvýšili rychlost playbacku.

Pokud se nám nechce platit za internetové streamování a čekat na to, až budou hrát to co chceme nebo pokud si chceme udělat sbírku starších a těžko dostupných písniček či klipů, pak za celkem lidovou cenu získáme program, který nám to umožní. Navíc program obsahuje jak audio tak i videopřehrávač, takže výsledek vidíme i slyšíme rovnou z uživatelského rozhraní. Audials rozhodně splní vše, co slibuje. Nová verze je navíc výrazně rychlejší.