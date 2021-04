Ashampoo Backup Pro 15: Jak snadno zálohovat data

Zálohovacích programů není nikdy dost, protože nějaký ten katastrofální průšvih způsobený selháním pevného disku rozhodně není věcí minulosti, ale může se stát doslova kdykoliv. Nabídek je řada, ale již dlouhé roky se na špičce drží program Backup Pro firmy Ashampoo. Ten se dočkal již patnácté verze, tak se na ni podívejme.

Již před deseti lety jsem byl překvapen komplexností nabídky, brzy se k ní připojila i možnost zálohovat na cloud. A to nejen na nějaký firemní, ale prakticky na každé velké cloudové firmy, navíc přímo z aplikace.

Jednoduchá a svižná instalace

Nové vydání programu není nějakým revolučním krokem, ale všechny potřebné funkce, tj. tvorba image, kodování, komprese a možnost zálohovat na virtuální drive zůstaly zachovány. V patnácté verzi je kompletně nových funkcí jen pár, ale zvýšila se spolehlivost a uživatelská přívětivost. Instalace je jednoduchá a svižná a do práce se můžeme pustit po pouhých dvou minutách, aniž bychom k tomu potřebovali nějaký mimořádně nadupaný počítač.

Na první pohled poznáme vylepšení a zjednodušené rozhraní, dále posílená podpora cloudového ukládání, automatické kroky pro zálohování, rychlejší zálohování a větší stabilita. Zlepšil se zabudovaný systém nástrojů pro záchranu UEFI, kódování pomocí 256 bitového kódování AES a možnost výběru mezi metodami pro kódování a kompresi.

GALERIE: Jak vypadá program Ashampoo Backup Pro 15

Jednotlivé kroky jsou patřičně vysvětlené, takže nemusíme být nijak mimořádně pokročilí uživatelé a můžeme hned začít. Samotné zálohování si můžeme rozdělit na řadu kroků, takže třeba můžeme dělat velké zálohy koncem týdně a menší zálohy, doslova po jednom souboru, třeba každou hodinu. Díky tomu nemusíme pokaždé zálohovat celý disk ale jen to, na co jsme v minulém týdnu sáhli.

Skvělé cloudové zálohování

Hlavní hvězdou je samozřejmě cloudové zálohování. To dnes nabízí prakticky každý, ale většinou se jedná o zálohování na vlastní cloudové uložiště, navíc za další a často nemalý peníz. U tohoto softwaru platí, že pokud nějaký cloud není v nabídce, tak ho nebudeme potřebovat.

Samozřejmě bez možnosti soubory znovu použít by celé zálohování bylo zbytečné. Backup Pro 15 opět zazáří, otevírání může být přímo z vlastní aplikace nebo z virtuálního drivu, který se nám vytvoří přímo v operačním systému Windows. Mezi další nástroje patří vytvoření startovacího drivu nebo DVD.

V každém případě se jedná ovelice solidní a časem vyzrálý nástroj, který plně splní všechno, co samotný název slibuje. A za cenu, která je nyní (v polovině dubna 2021) necelých 25 dolarů a na e-shopu SW.cz po slevě jen 348 korun, no nekupte to.