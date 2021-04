Apple představil ultrarychlé a skvěle vypadající iMacy i lokalizátor AirTag

První letošní keynote společnosti Apple je za námi a cupertinská společnost se poměrně vytáhla. Představených novinek je celá řada, pojďme si je projít.

Apple iMac s M1

Předpokládalo se, že Apple po loňském představení procesoru M1 začne svou výkonnou novinku postupně dávat do svých počítačů (více v textu na Root.cz: Apple M1 je 5nm procesorový trumf, který nechává Intel daleko za sebou). Už loni se tak stalo u notebooku Macbook Pro a nyní se tak stalo u nově představeného 24″ iMacu.

K dispozici bude v sedmi různých barvách, vybrat si budete mít možnost z několika konfigurací. Displej 4,5K má rozlišení 4480 × 2520 při 218 pixelech na palec a podporuje 1 miliardu barev. Apple slibuje i lepší kameru a vyladěnější zvuk. U vyššího modelu budete mít v základní sadě i klávesnici s TouchID. Není jasné, jak to úplně bude s operační pamětí. Výrobce slibuje možnost rozšíření, zveřejněné stroje ale mají v základu jen 8GB.

Ceny nového iMacu začínají na 37 990,–, kompletní nabídku najdete na stránkách Apple.

Lokalizátor AirTag

Je to malé, pomůže vám to najít třeba ztracené klíče, funguje to s běžnou kulatou baterií typu CR2032 a stojí to v přepočtu jen 890 korun za kus. Na tenhle kus hardware od Apple se dlouho čekalo, respektive se dlouho o něm mluvilo. Nyní je tady a vypadá to, že by s lokalizátory mohla firma slavit úspěch.

Výhodou totiž je, že Apple (zřejmě) dokáže s pomocí svého ekosystému, tedy dalších výrobků se symbolem vykousnutého jablka výrazně zvýšit přesnost hledání lokalizátoru. Ta by mohla být i centimetrově přesná.

Za samotný lokalizátor zaplatíte celkově příjemnou cenu, už se to ale nedá říct o přívěscích, do kterých AirTag můžete uložit, aby se vám lépe nosil. Ty klidně vyjdou i na několikanásobek ceny AirTagu. Kolik co stojí, najdete zde.

iPad Pro s procesory M1

Procesor M1 bude mít možnost zazářit i v inovovaném iPadu Pro. Firma představila dvě různé velikosti – 11 a 12,9 palců. Vybrat si můžete operační paměť 8 nebo 16GB, uložiště bude k dispozici až ve velikosti 2TB.

Cena menšího modelu bude začínat na 22 990 korunách, za větší si připlatíte minimálně o 8 tisíc víc. To se ale týká samozřejmě jen přístrojů s nejnižší konfigurací. Pokud budete chtít model vylepšit, můžete se dostat až na 66 tisíc korun. Detailní ceník najdete zde.

A to ostatní?