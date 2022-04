Změnu zatím Apple oznámil v mailu, který poslal některým vývojářům. Vývojáři podle magazínů The Verge nebo Techcrunch dostali dostali třicet dnů na to, aby se svou aplikací něco udělali.





„Aplikace bude dál k dispozici i pro nové uživatele, pokud do třiceti dnů předložíte ke kontrole její aktualizaci. Pokud se tak nestane, bude aplikace stažena z prodeje,“ napsali zástupci společnosti. Uživatelů, kteří už takovou aplikaci v telefonu nebo tabletu mají, se ale změna nedotkne. Stažené aplikace jim dál v zařízeních.

Společnosti Sensor Tower, která se zabývá informacemi o aplikacích, odhaduje, že by po zásahu Apple mohlo zmizet z App Store téměř tři tisíce aplikací. Může to být ale i více. Firma to odhadla po kontrole všech aplikací, které si nainstalovalo minimálně deset tisíc uživatelů.

Které aplikace ale Apple považuje za zastaralé a neaktualizované, není jasné. Firma na dotazy obou magazínů nereagovala. První kolo odstraňování by mělo proběhnout už koncem května.