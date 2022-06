Aplikace poradí, kdy se vyhnout nebezpečnému UV záření

Bez slunečního záření by nebyl život na naší planetě možný. Toto záření je pro lidský organismus důležité z mnoha důvodů, zejména pak z hlediska tvorby vitamínu D, který pomáhá předcházet rozvoji onemocnění kost, jako je křivice či osteoporóza.





Na druhou stranu přílišné vystavování se slunečním paprskům může být naopak velmi nebezpečné vzhledem k rizikům spojeným s nebezpečným UV zářením. Letní měsíce přitom skrývají pro lidský organismus skutečné nebezpečí. Proto je dobré vyvarovat se dlouhodobému pobytu na slunci ve chvílích vysoké úrovně UV záření. Současně bychom měli používat patřičnou ochranu kůže a očí, které nežádoucí vliv UV záření eliminují.

K dispozici jsou aplikace pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android a iOS, které informují uživatele o intenzitě UV záření a současně doporučují, kdy se vyhnout expozici slunečním paprskům. Tyto aplikace využívají takzvaný UV index, který popisuje úroveň slunečního UV záření na zemském povrchu. UV index je odstupňován od hodnoty 1, neboli „nízký“ až po hodnotu 11, neboli „extrémní“. Podle hodnoty UV indexu by pak lidé měli upravit svůj pobyt venku a používat ochranu před slunečními paprsky.

ČHMÚ+

Mezi užitečné aplikace, poskytující údaje o intenzitě UV záření patří tuzemská ČHMÚ+. Ta je dostupná jak pro Android, tak pro iOS. Uživatele informuje o aktuálním UV indexu a jeho předpovědi na následující dny. Dostupné jsou i konkrétní doporučení ohledně odpovídající ochrany pokožky a očí. V aplikaci si lze hodnotu UV indexu snadno zobrazit výběrem příslušné položky v menu, dostupném pod ikonou v levém horním rohu.

SunSmart Global UV

V nedávné době také spojily své síly významné světové organizace a vyvinuly aplikaci SunSmart Global UV pro Android a iOS, informující o UV indexu na libovolném místě naší planety. Konkrétně se do projektu zapojily Světová zdravotnická organizace (WHO), Světová meteorologická organizace (WMO), Program OSN pro životní prostředí (UNEP) a Mezinárodní organizace práce. Pro zobrazení hodnoty UV záření je nejdříve nutné v aplikacizvolit konkrétní místo a poté již aplikace zobrazí konkrétní informace. Aplikace upozorní od kolika do kolika hodin byste se měli chránit před slunečním zářením a dále uvede i doporučení pro vhodný způsob ochrany. Aplikace poskytuje i předpověď pro následující dny.

Další aplikace

Dalších aplikací, které poskytují informace o aktuální úrovni UV záření existuje celá řada. Naleznete je v obchodech Google Play a App Store. Jedná se například o stejnojmennou aplikaci Uv index, UVIMate – UV Index Now, nebo UV Index Global

Zdroj fotografií v textu: Google Play