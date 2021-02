Affinity Photo: Téměř 100% náhrada za Photoshop za zlomek ceny

Fotoeditačních programů pro Windows není zrovna málo a i když se o kdejakém z nich tvrdilo, že je alternativou pro Photoshop, vždycky to nebylo tak úplně ono.

Teď se ale zdá, že konečně máme program, který by přechod od Photoshopu ulehčil i profíkům, kteří nade vše potřebují robustní a současně i rychlé pracovní postupy. A těch je ve verzi 1.9, kterou dostáváme do ruky skutečně hodně, aplikace jako Macros, Focus Stacking nebo propojování HDR snímků jsou přesnou obdobou toho, co nabízí programy od Adobe.

Plnokrevný fotoeditor

Jednotlivých aplikací je víc, než můžeme zmínit. Program si poradí s editováním formátu RAW, formát PSD lze exportovat i importovat, můžeme korigovat jak chyby způsobené optikou, tak i expozicí, nechybí maska a vrstvy. Nečekanou funkcí je možnost editovat snímky v 360 stupních. Řada kroků je nedestruktivních, modifikace pomocí filtrů si můžeme prohlížet v reálním čase pomocí aplikace Live filters.

Affinity Photo je plnokrevným fotoeditorem, pokud si chceme vyhrát s archivací, musíme sáhnout jinam. Autor programu, britská vývojářská společnost Serif ale myslela i na ty, kterým by to vadit mohlo, proto program můžeme sladit s nějakým jiným programem, který poslouží jako externí editor.

Z Macu na Windows

Rozhraní je v podstatě intuitivní, ovšem pocit přechodu z Windows na Mac nám zůstane – je tam všechno, často to funguje líp, ale vypadá to jinak, často výrazně jinak. Ikonky jsou mnohdy těžko pochopitelné, ta co vypadá jako popelnice je vlastně nápověda.

Klasickým příkladem může být na první pohled záhadné otevření snímku v aplikace „Develop persona“, což vlastně není nic jiného nežli plocha vykázaná specifickému nástroji. Některé aplikace jsou lepší a rychlejší nežli to, co najdeme ve Photoshopu, ale pokud těžce využíváme skripty, aplikace Macros je o něco horší.

Je nepochybně příjemné, že zakoupením licence si program můžeme nainstalovat na všechny počítače, které vlastníme, i kdyby jich mělo být třeba dvacet. Na druhé straně ale pokud si koupíme verzi pro Windows a náš další počítač kope v dresu nakousnutého jablíčka, musíme do peněženky sáhnout ještě jednou.

Skvělá cena

Může Affinity nahradit Photoshop? Pokud se podíváme na cenu, která může být pro velký počet uživatelů základní důvod, britská firma Serif chce za Affinity pouhých 50 dolarů (občas se dokonce objevuje i krátkodobá 50 procentní sleva). A ještě program máme, natrvalo, žádné ofuky s měsíčními poplatky.

I když Adobe Elements má také trvalou licenci, oproti Affinity je to ořezávátko. Z tohoto pohledu tak není o čem mluvit.

Nabídka funkcí sice není stoprocentně srovnatelná, ale ruku na srdce – kdo skutečně jede ve Photoshopu na sto procent? S Affinity dostaneme za malý peníz robustní fotoeditor, který umí všechno, co můžeme potřebovat a ještě něco navrch. Jen to ovládání bude pro někoho, kdo Maca viděl jen z rychlíku, přece jenom pár dnů pořádná šichta.