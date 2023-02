Affinity Photo 2: Nabušený fotoeditor, který rozhodně nezklame

Pro připomenutí – Affinity Photo je fotoeditační software, který svůj život zahájil v roce 2015 v dresu majitelů počítačů Apple. Protože se velice rychle stal hitem a dokonce získával i nejrůznější ocenění včetně Nejlepšího fotoeditoru či Aplikace roku, podařilo se mu něco málo vídaného – přechod od Macu k Windows. Firma Serif, která za jeho vývojem stojí, tak nepochybně udělala něco dobře.





Podobných programů pro Windows přitom není zrovna málo, i když i v tomto softwarovém odvětví se vývoj v poslední době výrazně zpomalil O každém druhém se postupně objevila označení, že se jedná o alternativu za legendární Photoshop od společnosti Adobe, nikdy to ale nebyla tak docela pravda. U programu Photo 2 je ale jasné, že konečně máme program, který přechod od Photoshopu ulehčí amatérům i ostříleným profíkům.

Chybějící archivace

Jednotlivých aplikací, které Affinity Photo 2 nabízí, je víc, než můžeme zmínit. Program si poradí s editováním formátu RAW, formát PSD lze exportovat i importovat, můžeme korigovat jak chyby způsobené optikou, tak i expozicí, nechybí maska a vrstvy. Nečekanou funkcí je možnost editovat snímky v 360 stupních. Řada kroků je nedestruktivních, modifikace pomocí filtrů si můžeme prohlížet v reálním čase pomocí aplikace Live filters.

Affinity Photo je prostě plnokrevným fotoeditorem, ale pokud si chceme vyhrát s archivací, musíme sáhnout jinam. Serif nicméně myslel i na ty, kterým by to vadit mohlo, proto program můžeme sladit s nějakým jiným programem, který poslouží jako externí editor.

Koneckonců za výhodnou cenu můžeme koupit hned celý balík programů (Photo, Publisher a Designer), takže bude o vše postaráno. Osobně bych ale nějakou aplikaci umožňující katalogizaci přivítal.

Náhrada za Photoshop?

Rozhraní je relativně intuitivní, ovšem pocit přechodu z Windows na Mac nám zůstane – kdo s Macem pracuje, pojede od první chvíle, pravověrní „oknaři“ budou chvilku tápat. Základní rozdělení na pět oblastí nazvané Personas a jejich další podoblasti je poněkud matoucí.

Ikonky jsou v nové verzi pochopitelnější nežli dříve. Některé aplikace jsou lepší a rychlejší nežli ty, co najdeme ve Photoshopu, ale aplikace Macros je o něco složitější.

Může Affinity nahradit Photoshop? Pokud se podíváme na cenu, která může být pro velký počet uživatelů základním důvodem, tak je to celkem jasné. Britská firma Serif chce za Affinity 1790 korun (vyplatí se počkat i na občasnou slevu, ta zaváděcí byla dokonce 40 %), což je cena za doživotní licenci, žádné žebrání o měsíční poplatky.

Pokud byste si chtěli koupit celý balík, do kterého patří i licence pro Mac, Windows, iPady a také další aplikace Affinity Designer 2 a Affinity Publisher 2, zaplatíte celkem 4290 korun. V případě, že přecházíte, z první verze Affinity Photo na druhou, vám nabízí firma slevu 25 procent.

Nabídku funkcí má sice Photoshop stále ještě o fous bohatší, ale co si budeme nalhávat – kdo skutečně jede ve Photoshopu na sto procent? S Affinity Photo 2 dostaneme za malý peníz pořádně nabušený fotoeditor, který rozhodně nezklame a umí všechno, co můžeme potřebovat. Jen to ovládání přece jenom nezapře svůj jablíčkovský původ.