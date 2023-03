Affinity Designer 2: Šikovný program, když potřebujete míchat vektorovou a rastrovou grafiku

Jedním z prvních trumfů je cena, protože konkurence si za podobné programy nechá pořádně zaplatit, ve většině případů navíc trvá na ročních platbách. To nám v tomto případě nehrozí, Designer si jednou zaplatíme (kolem 70 dolarů) a máme ho tak dlouho, jak ho budeme potřebovat.





A když už jsme u té ceny – ve firemní nabídce je i možnost tzv. univerzální licence, ve které za 170 dolarů dostaneme k Designeru i Affinity Photo a Affinity Publisher, oboje navíc ve verzích pro obě platformy.

Autor: PCWorld

Práce s programem není nijak složitá, hned po startu se otevře okno Document Dialog, ve kterém získáme přístup ke vzorkům a templátům. Jak začneme pracovat, v pravém horním rohu se nám objecí Preview, kde uvídíme postup práce.

Pokud jsme si zvykli pracovat s minulou verzí, budeme si připadat jako doma. Úplně stejné ro rozhraní ale není, ikony jsou mírně pozměněny a některé oblasti byly výrazně posíleny (především práce s vrstvami).

Program se snaží míchat vektorovou a rastrovou grafiku. Používá k tomu tzv. Personas, což do určité míry připomíná možnost mít dvě různá rozhraní. Pixel Persona nás pustí ke všem rastrovým nástrojům, pokud spustíme Designer Persona, dostaneme se k práci s vektory. Je to tak trochu jako případné spojenéí Illustratoru a Photoshopu, i když Designer stále zůstává především vektorovým nástrojem.

Novinkou je i nástroj Shape Builder, což je něco, o čemž majitelé starší verze snili. Nástroj pracuje jednoduše a elegatně a ze série základních tvarů zvládne vytvořit patřičně komplexní tvar. Stejně kvalitní je i nový nástroj Shape Builder, který nám zvládne připravit libovolné tvary. Nejběžnější použití asi bude při otáčení textu podle jednotlivých tvarů, ale fantazii se meze nekladou.

V každém případě se jedná o velice solidní program, který si sice na druhý díl musel počkat celých 8 let, alespoň ve verzi pro Mac to stálo za to.