Advanced SystemCare: Jak funguje balík čistících aplikací pro Windows

To, že náš počítač po nějaké době nebude makat tak svižně jako na začátku, ví asi každý. Samotné Windows mají do dokonalosti daleko, navíc každý z nás neustále něco instaluje a zase maže, z pevného disku se prostě po delším čase stává něco jako déle používaná garáž – auto se nám tam ještě vejde, ale to je tak asi všechno a vystoupit z toho auta je kus života těžkého.

No a právě na podobné případy jsou určeny programy jako je Advanced SystemCare firmy Iobit. Podobné balíky mají své zastánce i nepřátele. Zastánci tvrdí, že je dobré mít všechny čistící aplikace pěkně pohromadě, protože často jsou lepší než ty zdarma, a navíc nás svým jednotným rozhraním lépe přinutí k tomu, abychom jednotlivé aplikace opravdu použili.

Ti druzí jsou zase přesvědčeni o tom, že podobné balíky jsou vyhozením peněz, protože něco je součástí Windows, zbytek je pak na internetu zadarmo. No a pak ještě existují další, kteří podobné aplikace považují za lepší malware.

Žádné ořezávátko

Advanced SystemCare se dočkal již čtrnácté verze, takže zase nějaké ořezávátko to není. Na první pohled zaujme bohatou nabídkou jednotlivých funkcí, které jsou uchované pod graficky zajímavým rozhraním v módní tmavé barvě.

V nabídce je snad všechno, co si můžeme přát. Defragmentace, čištění pevného disku od duplikátů, automatické hlídání updatů jak pro software, tak i pro drivery, úpravy Registry, optimilizace internetového připojení nebo možnost záchrany vymazaných souborů. Ne všechno ale dostaneme s verzí, která je zdarma.

Placená verze Pro nás přijde na 16.77 dolaru každý rok, protože výrobce nastoupil do vagónu pravidelných plateb. Na e-shopu SW.cz se dá ale pořád koupit i roční licence. Ceny začínají od 333 korun.

Příjemné ovládání

Skenování je celkem svižné a bude trvat podle toho, co všechno si vybereme. Příjemné je to, že si jednotlivé kroky můžeme prohlížet, aniž by se skenování zastavilo.

Když program zahlásil přes 4 tisíce chyb v Registry, mohl jsem se podívat o co jde, a program mezitím makal dál. Prakticky ve všech případech se jednalo o nadbytečné kroky v Registry, takže jsem se nemusel bát nějakého rozhašení Registry.

Podobně kvalitně funguje i aplikace Privacy Issue, která maže historii surfování a data z cache snad ze všech programů, které na počítači máme. Program také nabízí optimalizaci nastavení běžných browserů. O každém z doporučení si sice nejsem plně jist, ale v mnoha případech by k určitému zrychlení dojít mohlo, nicméně bez specializované laboratoře změny nepoznáme.

U verze zdarma čekejte neustálé reklamy

Balík nás na první pohled ohromí nabídkou aplikací. Pokud jsme si ale pořídili verzi zdarma, zjistíme, že nás začnou prudit neustále upomínky na to, abychom přešli na verzi placenou. U té je toho sice víc (rozhraní je stejné, ale všechny aplikace jsou funkční), ale i tak se nezbavíme neustálých reklam a doporučení at si stáhneme tohle nebo zase něco jiného.

Ostatně jedno pracovní okno věnované jen podobné nabídce mluví za sebe. Program nenadchne, ale rozhodně neuškodí. I když jsem poctivě souhlasil s každou úpravou, k nějakému problému s počítačem nedošlo.