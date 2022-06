Adobe nabídne Photoshop zdarma. Na webu a s osekanými funkcemi

O tom, že firma Adobe plánuje spuštění bezplatné online verze Photoshopu, se mluví delší dobu. Sama firma tuto (značně osekanou) verzi představila už loni v říjnu. Teď před několika dny uvedla, že verzi začíná testovat. Online verzi editoru mají nyní k dispozici zatím jen uživatelé v Kanadě, postupně by se měla rozšířit i do dalších zemí. Není ale jasné, kdy by se tak mohlo stát.





Firma službu označuje jako „freemium“ a uživatelům, kteří si u Adobe zřídí účet, by měla nabídnout základní funkce Photoshopu. I to by ale mělo stačit pro většinu úprav. Další funkce ale zřejmě půjde postupně dokupovat.

„Chceme, aby byl Photoshop přístupnější a aby si ho mohlo vyzkoušet a vyzkoušet více lidí,“ uvedla podle serveru The Verge Maria Yap, viceprezidentka společnosti Adobe pro digitální zpracování obrazu.

Firma si od kroku slibuje, že tím zaujme další uživatele, kteří by si následně koupili plnohodnotnou verzi. Její cena je nyní, pokud si ji tedy zaplatíte na celý rok, 290 euro, tedy kolem 7300 korun.

Adobe tím dohání ztrátu na některé jiné služby. Jednou z nejznámějších je projekt Photopea, který už roky vyvíjí v Česku žijící vývojář ukrajinského původu Ivan Kuckir. Photopea je zcela zdarma a nabízí mnohem rozsáhlejší funkce, než se o nich nyní mluví v souvislosti s webovým Photoshopem.