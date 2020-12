Acronis True Image 2021: Ochrana počítače proti tomu nejhoršímu, co jej může postihnout

V poslední době se tato německá firma věnuje spíše internetové bezpečnosti, a v nové verzi tak propojila obě možnosti. Samotný program existuje jak pro Windows, tak pro Apple.

True Image nabízí ochranu počítače proti tomu nejhoršímu, co jej může postihnout, od virového napadení až po katastrofické selhání pevného disku. Software pro nás jednoduše udělá identickou kopii pevného disku, takže nepřijdeme ani o data, ani o programy.

Acronis True Image 2021 si můžete koupit na webu SW.cz

Na první pohled se může zdát že doplnění zálohovacího programu o malwarovou ochranu může být podivnou kombinací, ale v realitě to tak není. Možnost použít starší backup nebo naopak odstřihnout předchozí zálohy v případě detekovaného malwaru se může proklatě hodit. A když jsme u té malwarové ochrany – současná verze je pravděpodobně tou nejlepší na trhu.

I nadále si zálohování můžeme rozdělit na libovolné úseky nebo dokonce zvolit jen to, co se od posledního zálohování změnilo. Můžeme zálohovat i data z mobilu nebo se sdílených částí firemních sítí. Celá aplikace funguje tak trochu jako firewall. Nová možnost je také aplikace Conversion to Virtual Machine, umožňující použít existující zálohu jako virtuální počítač.

Bezpečné mazání disku nebo historie

Mezi doplňkovými aplikacemi najdeme 256-bitové kódování AES, Blockchain pro notářské ověření zálohy a elektronický podpis díky aplikaci Asign. Tyto funkce ale nalezeme pouze v dražší verzi Premium. Když už jsme u těch verzí – nejdražší je Premium (130 eur), o 30 eur levnější Advanced a za pouhou padesátku je tu verze Essential.

Zajímavé je i bezpečné mazání disku nebo historie. Funkce Try and Decide je tak trochu jako tvorba záchytného bodu, protože nám po instalaci nějakého programu nabídne automatický a jednoduchý návrat k předchozímu stavu. Tohle všechno tady ale v minulé verzi bylo, jen je zde dnes Blockchain místo původní aplikace Acronis Notary.

Samotný program je nečekaně rychlý, postěžoval bych si spíše na rychlost jeho startování. To je ale zřejmě dáno komunikací s firemními servery a také tím, že při plném běhu tento program potřebuje hned 12 procesů.

V každém případě se jedná o kultivovaný a léty vyladěný software, který se v nové verzi dočkal určitých vylepšení. Pro co nejpohodlnější zálohování počítače se nám bude hodit. Pokud jsme už minulý rok sáhli po pouze roční verzi, budeme muset do prasátka sáhnout znovu.

Pro : Kvalitní a rychlý program pro zálohování pevného disku, vynikající anti-malware

Proti : Protivný přechod na roční licence

Celkem: 85 procent