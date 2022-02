ACDSee Photo Studio Ultimate 2022: Moc novinek nečekejte

Firma ACDSee pravidelně připravuje nové verze svých programů a nejinak je tomu i v případě softwaru Photo Studio Ultimate 2022. Podivná cenová politika zůstala – v nabídce je sice možnost zakoupit si roční licenci nebo trvalou verzi, ale finančně jsme na tom prakticky stejně.

Zatímco roční licence stojí 89 dolarů (pokud zaplatíme najednou, v případě placení po měsíci to bude 8,90 měsíčně), za roční licenci zaplatíme při současné slevě 49 dolarů. Pošetilce, který by si za téměř dvojnásobnou cenu pořídit licenci s omezenou dobou platnosti, bych rád potkal.

Nepříjemná registrace se oproti loňskému roku nijak nezměnila. Sice si můžeme zaškrtnout, že o emailový kontakt zájem nemáme, ale stejně se spamových reklam dočkáme. Navíc i při použití testovací verze si musíme pro aktivaci vyplnit přihlášku do firemního portálu.

Program si nerozumí se 4K monitory

Na první pohled je všechno při starém – slušně upravitelné rozhraní s tradiční grafikou (ta má, Základní moduly – Manage, View, Develop a Edit, zůstaly. Stejně tak ovšem platí, že se řada nástrojů zbytečně duplikuje.

Modul Manage pracuje klasickým způsobem – tři části, v levém jdou klasickým způsobem zobrazeny knihovny souborů, uprostřed jsou náhledy a vpravo si pohrajeme s metadaty a jejich ukládáním. Soubory si můžeme ukládat do předem připravených přihrádek jako cestování, krajinky a podobně. Tohle všechno se od minulých verzí nezměnilo.

Opět zůstalo vytváření vlastních databází, což zaručuje, že nedestruktivní charakter programu zachová originál v separátním adresáři. Program si bohužel nerozumí s dnešními monitory 4K, takže ikony jsou dost malé.

Zbytečný modul

Modul Photo opět nabízí velmi omezené možnosti úprav a tradičně připomínám, že je to modul v podstatě zbytečný. Modul View s filmovým proužkem dělá to, co název slibuje – umožňuje prohlížení dalších obrázků. Následující dva moduly jsou potom pro skutečnou editaci – Develop je určen pro nedestruktivní fotoeditaci a najdeme zde všechny základní nástroje, Edit je určen pro detailnější fotoeditaci.

Proč by oba moduly nemohly být spojeny do jednoho, není jasné. Jediným vysvětlením je snad to, že spolu s tím jak se v každé verzi objevují nové funkce, už teď začíná být nabídka nepřehledná a některé zajímavé aplikace jsou “pohřbeny” nepříjemně hluboko.

Moc novinek nečekejte

Mezi novinky nové verze patří zejména nový mód Media, který nahrazuje dřívější poněkud zmateně nazvaný modul Photos. Novinkou je rozeznání tváří, které sice dříve v určité podobě již existovalo, ale dnes je mnohem výkonnější, zejména díky využití nové AI.

Nový Color Wheel uplatníme především při detailních úpravách tváří či oblohy. Zrnění či digitální šum již můžeme odstraňovat lokálně. Opět se zvýšil počet podporovaným formátu RAW, nicméně konvertované fotografie často trpí zvýšeným šumem.

Program existuje ve verzích pro Mac i Windows, mezi nimi najdeme řadu rozdílů, jablečná verze některé aplikace nemá (příkladem budiž třeba rozeznání tváří).

Photo Studio Ultimate 2022 rozhodně není špatným programem, nicméně novinek není moc. Systém několika modulů se se změnil spíše kosmeticky. Jako první fotoeditační software dobrý, pokud máme něco jiného už na počítači, není nutno sáhnout do prasátka.