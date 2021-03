Able2Extract Pro 16: Snadné ovládání a rychlost. Ale i vyšší cena

Čas je nelehký, mnoho z nás stále pracuje v režimu home office, takže se se soubory ve formátu PDF setkáváme častěji, než by mohlo být příjemné. Přítomnost nějakého program je proto nutností, a software Able2Extract Pro 16 je jednou z alternativ.

Program s poněkud podivným názvem je produkt kanadské společnosti Investintech. Jedná se o plnohodnotný software věnovaný editování a přípravě souborů v PDF.

Podobných programů není nikdy dost, protože za plný Acrobat zaplatíme částku blížící se rozpočtu rozvojových zemí, navíc s nepříjemnou nutností platit měsíčně. A kdo sáhne po cloudové verzi, brzy zalituje, protože se programy neustále hlásí k mateřských serverům a rychlost počítače zapláče. Ale ani Able2Extract není z pohledu ceny úplně výhrou.

Co všechno program umí?

Vedle přímého editování program zvládne i konverzi opačným směrem, tj. z formátu PDF to formátů používaných balíkem Office (ale i do jiných, včetně HTML nebo překvapivě Autocad).

Editovací funkce nejsou tak robustní jako u programů Adobe, ale na druhé straně je program skutečně uživatelsky přívětivý a během pár minut do něj vklouzneme jako do správně vyšláplých polobotek. Při konverzi souboru z Wordu do PDF si soubor v tomto programu pohodlně otevřeme a dokonce můžeme před konverzí udělat poslední úpravy.

Jelikož ne každý soubor máme na počítači, počítalo se i se skenováním a program má plnohodnotnou aplikaci OCR, která má překvapivě vysokou přesnost.

Vývojáři nezapomněli ani na vodoznak, který se automaticky ukáže na každé stránce. Vzniklé soubory můžeme zabezpečit heslem nebo omezit používání, od zákazu přidávání komentářů až po povolení pouze málo kvalitního tisku. Další možností je enkrypce.

Mezi novinky patří nové rozhraní, které zrychlí práci. Zajímavá je funkce porovnávající dva dokumenty vedle sebe, a to hned v několika formátech. Zlepšila se i práce s editováním dokumentů.

Jednoduché používání vs. vysoká cena

Co říci celkově o programu, který zatím leží poněkud ve stínu známějších programů, které umí totéž? Když vynecháme otce zakladatele v podobě Adobe, pak je zde konkurence v podobě programů firem Kofax a Nitro. Nepřívětivý název snadnému rozpoznání rozhodně nepomáhá, a vysoká cena 150 dolarů, byť se již několik let nezměnila, také není žádná hitparáda. Na druhé straně ale Able2Extract vítězí nad konkurencí jednoduchým používáním a rychlostí.