5 tipů na vánoční softwarové dárky na poslední chvíli

Třeba někoho skutečně těší, že opakovaně nachází pod stromečkem pyžamo nebo ponožky. Letos to ale můžete zkusit jinak a pořídit někomu (samozřejmě i klidně pro sebe) dárek v podobě nějakého software.

Náš sesterský portál SW.cz nabízí nyní přes dvacet programů s výraznou slevou. Ta platí do 24. prosince, případně do vyprodání zásob. Ze seznamu jsme vybrali pět programů, které stojí za to mít v počítači nainstalované.

Microsoft 365 pro rodiny, předplatné na 1 rok

Microsoft 365 pro rodiny (dříve Office 365 pro domácnosti) – vám přináší nejnovější verze aplikací Office 2019 + cloudové služby, díky kterým můžete Office používat kdykoli a kdekoli chcete.

Navíc získáte 60 volných minut pro Skype volání a 1 TB prostoru na OneDrive pro každého uživatele.

Cena po slevě: 1799,– Kč

Původní cena: 2685,– Kč

Wondershare Filmora X pro Windows, celoživotní licence

Wondershare Filmora X je jednoduchý software na úpravu domácích videí ve vysoké kvalitě. Filmora X obsahuje zjednodušené pokročilé funkce, aby vám ušetřila čas a úsilí.

Umožní vám bezproblémově sestavovat videoklipy, hudbu a text, aplikovat efekty a získat profesionálně vyhlížející domácí filmy v několika málo minutách. Je tak jednoduchý, že ho zvládnou i úplní začátečníci.

Cena po slevě: 1199,– Kč

Původní cena: 2180,– Kč

CorelDRAW Graphics Suite Special Edition CZ

S CorelDRAW® Graphics Suite SE, dostupnou grafickou sadou pro návrháře všech úrovní, můžete snadno upravovat fotografie a navrhovat sazbu stránek. Corel v rámci jedinečné akce přináší obohacený CorelDraw Graphic Suite SE o 6 Novinek jako je efekt PhotoCocktail, který vám umožní snadněji vytvářet úžasné fotografické koláže.

Efekt Pointillizer je pro vytváření designu vozidel, projektů výzdoby oken a dalších, protože umožňuje, aby se s designem spojily barvy světla nebo pozadí. Nový ukotvitelný panel Prep and Stretch v aplikaci Corel PHOTO-PAINT vám umožní připravit fotografie a obrázky pro tisk na plátno ve třech snadných krocích.

Cena po slevě: 6232,– Kč

Původní cena: 8903,– Kč

Norton 360 Deluxe pro 3 zařízení na 1 rok

Po velkém úspěchu řady 360 se výrobce vrací ke staršímu názvu a přináší vám to nejlepší z technologií Norton. Snadno můžete ochránit počítač před viry, online hrozbami, krádeží identity a finančními podvody. Nebo zabezpečit chytrý telefon či tablet proti ztrátě nebo nežádoucímu přístupu k osobním údajům.

Cena po slevě: 599,– Kč

Původní cena: 1997,– Kč

Audials One 2021

Audials One 2021 je špičkový streamovací rekordér. Audials One představuje komplexní balík, který obsahuje Audials Music, Audials Movie a Audials Radio. Rychlý a snadný přístup k hudbě a videím ve vyšší kvalitě.

Nový design a výkonný Media Manager zlepší váš zážitek. Nahrávejte hudbu ze streamovacích služeb, hudebních video portálů a online rádií. Můžete okamžitě spravovat hudbu: přizpůsobíte si až 500 000 skladeb. Nahrajete videa, filmy a celé série sérií. Díky Audials One 2021 vytvoříte videozáznamy ve Full HD v dokonalé kvalitě díky optimalizaci GPU.

Cena po slevě: 999,– Kč

Původní cena: 2270,– Kč

Další zlevněné programy najdete na portále SW.cz.