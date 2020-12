5 tipů na nejstahovanější programy: osobní firewall i přehrávač multimédií

Spy Emergency

Spy Emergency je anti-spyware, anti-trojan a anti-spam software, který rychle a bezpečně najde a odstraní spyware, viry, adware, trojské koně, keyloggery, nebezpečné cookies, dialery, spyboty, trackware, malware z vašeho počítače. Tento program obsahuje i anti-spamovou kontrolu e-mailových stránek. Zároveň zkontroluje přílohy, jestli neobsahuje spyware, viry, adware apod.

Spy Emergency obsahuje rezidentní štíty pro ochranu v reálném čase, automatický update databáze hrozeb, zabudovanou behavioristickou technologii detekce hrozeb a heuristické vyhledávání.

FortKnox Personal Firewall

FortKnox Personal Firewall představuje řešení osobního firewallu, který se lehce používá a chrání Váš počítač před útoky hackerů, trojskými koni, spyware a dalšími hrozbami Internetu. Program vám přináší kompletní přehled o každé přicházejí a odcházející síťové komunikaci v přehledném a intuitivním uživatelském prostředí. Se svým zabudovaným Intrusion Prevention Systémem a technologiemi SPI pro rozšířenou ochranu je vhodný i pro náročnější uživatele.

CCleaner

CCleaner je předním nástrojem pro celkovou optimalizaci Windows a čištění počítače od nepotřebných souborů či neplatných záznamů v systémovém registru. Současně pomůže také s důkladným odinstalováním programů.

VLC media player

VLC media player vyniká především schopností přehrávat multimédia, jak hudební, tak i video formáty a to i s titulky. Přesto grafikou zrovna neoslní. VLC media player si poradí s velkým množstvím formátů a kromě toho mu není cizí ani streamování po síti. Software zbytečně neubírá systémové prostředky a tak se hodí i pro starší počítače a systémy.

WinRAR

WinRAR patří mezi nejpopulárnější programy sloužící ke kompresi dat. Přízeň miliónů uživatelů si WinRAR získal zejména díky jednomu z nejlepších kompresních poměrů, vaše data zabalí do archivu s co nejmenší možnou velikostí v co nejkratším čase.

Další devizou archivátoru WinRAR je intuitivní, graficky příjemně zpracované prostředí, které ve spojení s českou lokalizací umožní plně využít jeho funkcí i běžnému uživateli.