Ať zvedne ruku každý, komu je povědomá následující situace: Je ráno, asi pět minut před začátkem distančního vzdělávání vašich dětí, nicméně právě v okamžiku, kdy se potřebujete přesvědčit, že se vaše děti přihlásily do videokonference přes Zoom, někdo z vaší firmy potřebuje naléhavě od vás cosi vyřešit.

Přibližně za třicet minut konečně máte chvíli, abyste si odběhli do pokoje své dcery, a to jen proto, abyste zjistili, že je namísto učení rozvalená na podlaze a dívá se do iPadu. Její Chromebook, který používá pro distanční výuku přes Zoom, se zatím vypnul. Přesně tak: vaše dcera zmeškala další vyučovací hodinu a za všechno můžete vy, špatný rodič, který jste dopustil, aby k tomu vůbec došlo.

Dohled nad svými dětmi při současném vyřizování vlastních pracovních povinností je při distančním vzdělávání, vzdáleném vzdělávání, virtuální výuce či jakkoliv jinak to nazveme zřejmě největší výzvou. Proto jsme, ve snaze vám pomoci, shromáždili několik řešení využívajících funkce chytré domácnosti, které mohou pomoci vašim dětem školou povinným, nebo minimálně mají potenciál pomoci vám, abyste svým potomkům pomohli zvládat jejich povinnosti při distančním vyučování, které se v závislosti na aktuální situaci může klidně natáhnout i na několik měsíců.

Zvonění jako ve škole, tentokrát od Googlu

Nic tak nevzbudí pozornost vašich dětí, alespoň co se týká školy, jako školní zvonění. Kam se na ně hrabe budík! Firma Google v této souvislosti nedávno představila novou funkci Family Bell určenou pro Asistenta Google, která právě dokáže takové zvonění zajistit.

Funkce Family Bell vám umožní vytvořit zvonění, nebo možná lépe řečeno imitaci hlasu zvonění v Asistentovi Google. Tento zvuk pak může zaznít ve všech vašich nejrůznějších inteligentních reproduktorech a zobrazovačích od firmy Google. Tuto aplikaci pro Asistenta Google můžete použít i na svém telefonu pro nastavení upozornění na každodenní nebo týdenní události, současně si můžete sami vybrat a nastavit, ve kterých zařízeních Google chcete na tyto události upozorňovat.

Vlastní nastavení se provádí v aplikaci Asistent Google, konkrétně klepnutím na ikonku nacházející se v pravém horním rohu. Z nabídky, která se objeví, pak vyberte položku Nastavení Asistenta a následně se přesuňte dolů na položku Family Bell. Další možnost spočívá v použití některého z chytrých reproduktorů Google, jemuž zadáte příkaz „Hey Google, create a Family Bell” a vzápětí vám Asistent Google pošle zástupce pro nastavení Family Bell do vašeho telefonu.

