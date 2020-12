Předchozí díl: Přehrávání hudby nebo telefonování

Asistent Google je prakticky všude – ve vaší kapse, kde právě máte smartphone s operačním systémem Android nebo třeba v podobě chytrého displeje, který máte vystaven doma v kuchyni nebo v obývacím pokoji.

Díky tomu můžete ovládat všechny zařízení chytré domácnosti, aniž byste museli pohnout hlavou.

Sledování letu

Asi jsme to už všichni zažili: chcete někoho vyzvednout na letišti, ale vůbec netušíte, zda let nebude zpožděný. Přitom se na aktuální stav letu stačí zeptat Googlu dotazem: „What’s the status of [airline, flight number]?”

Překlady

Aplikace Google Translate je ideální pro případy, kdy potřebujete přeložit rozsáhlejší pasáže textu, nicméně když potřebujete jen slovíčko nebo frázi, stačí se obrátit na Google Home s dotazem: „How do you say [hello, thank you, goodnight…] in [French, Japanese, Mandarin…]?” Odpověď bude k dispozici takřka okamžitě.

Naslouchání zvukům pro relaxaci

Svět je dnes přesycen šumem a někdy se hodí tento šum překrýt a nikoliv zlikvidovat. Pokud si potřebujete na chvíli odpočinout od světa, požádejte Google Home, aby vám přehrál tzv. bílý šum. Můžete jej rovněž požádat, aby vám přehrál jiné zvuky typické pro venkovní prostředí, jako jsou například zvuky deště, bouře apod.

Věnujte však pozornost frázi, kterou řeknete, protože pokud budete chtít spustit zvuky bouře pokynem: „Play a thunderstorm”, pak Asistent Google s největší pravděpodobností váš příkaz chybně interpretuje a začne přehrávat hudbu. V této situaci je vhodnější použít frázi: „Play the sound of a thunderstorm.”

Souhrn informací týkající se nadcházejícího dne

Google Home využijete už od okamžiku, kdy ráno vstanete z postele. Stačí, když mu ráno dáte pokyn, aby vám řekl, co můžete od nadcházejícího dne očekávat, a to příkazem: „Tell me about my day”.

Asistent Google to prostě a jednoduše udělá. Vzápětí uslyšíte, kolik je hodin, následovat bude předpověď počasí, nadcházející události kalendáře, připomínky a nejnovější a nejdůležitější zprávy. Všechno je skutečně navzájem spojeno dohromady – samozřejmě pouze za předpokladu, že pro plánování používáte Kalendář Google.

Zahrajte si hru

Dost ale už o tom, co vás čeká a co všechno musíte udělat. Vždyť čas od času si také chcete užít trochu té zábavy a vězte, že Google Home dokáže být skvělým vybočením z vyjetých kolejí. Stačí vyslovit pokyn: „I’m feeling lucky” a skočíte rovnýma nohama přímo do vědomostní hry, kterou si můžete zahrát sami, nebo klidně i s přáteli.

Pokud vyslovíte příkaz: „Play a game”, pak Google Home vám dá vybrat ze spousty možností, včetně například Crystal Ball (skládání kuliček) nebo slovní hry Mad Libs.