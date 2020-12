Předchozí díl: Nastavení budíku nebo časovače

Asistent Google je prakticky všude – ve vaší kapse, kde právě máte smartphone s operačním systémem Android nebo třeba v podobě chytrého displeje, který máte vystaven doma v kuchyni nebo v obývacím pokoji. Díky tomu můžete ovládat všechny zařízení chytré domácnosti, aniž byste museli pohnout hlavou.

Zapamatování nejrůznějších informací

Příkaz pro zapamatování je poněkud odlišný od připomenutí, protože se nemusí nutně vztahovat k určitému datu nebo času. Vzhledem k tomu, jak je lidská paměť děravá, jistě oceníte, že si Google Home dokáže spoustu záležitostí zapamatovat za vás, a navíc je nikdy nezapomene (samozřejmě pokud mu výslovně neřeknete, aby tak učinil). Jednoduše Google Home řekněte: „Remember [X]” a on si tento fakt či skutečnost uloží.

Můžete mu tedy například říci, aby si pamatoval, kde jsou náhradní klíče od auta – pokynem: „Remember my spare car key is in the kitchen junk drawer.” K uložené informaci se později dostanete velmi snadno, protože se Asistenta Google jednoduše zeptáte na to, co si měl zapamatovat.

Pokud jste mu uložili, aby si postupem zapamatoval vícero faktů, pak musíte být při dotazování konkrétnějším například ohledně náhradních klíčů od auta musíte položit dotaz například v následující podobě: „Where is my spare car key?”

Matematika bez kalkulačky

Ano, kalkulačku máte samozřejmě ve svém smartphonu, ovšem pokud potřebujete něco rychle spočítat, není nutno hned pro odpověď sahat do kapsy. Zkuste se zeptat Google, aby provedl výpočet nebo třeba převod – odpověď získáte doslova obratem (rozhodně daleko rychleji, než kdybyste zadání psali ručně do smartphonu).

Hoďte si mincí

Nemůžete se rozhodnout? Vězte, že k tomu již nepotřebujete lovit drobné po kapsách a házet si korunou, aby rozhodla za vás. Řekněte jednoduše Googlu: „Flip a coin“ a výsledek máte takřka okamžitě. Aby byla iluze dokonalá, Google dokonce přehraje i zvuk padající a obracející se mince (animace pro chytré displeje firmy Google bohužel k dispozici není).

Vytvoření schůzky v kalendáři

Vytváření schůzek v kalendáři u většiny uživatelů nepatří k právě nejzábavnějším činnostem. Google Home naštěstí dokáže vše zařídit za vás. Jednoduše Asistentovi Google řekněte, že chcete vytvořit v kalendáři záznam o schůzce, a to třeba příkazem: „Create a calendar appointment”. Google Home se vás následně zeptá na titulek, datum a čas události a následně informaci o schůzce vloží do vašeho kalendáře. Pokud sdílíte Google Home s jinými uživateli například ve společné domácnosti, pak nezapomeňte události přiřadit příslušný hlas.

Další díl: Přehrávání a telefonování