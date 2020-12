Asistent Google je prakticky všude – ve vaší kapse, kde právě máte smartphone s operačním systémem Android nebo třeba v podobě chytrého displeje, který máte vystaven doma v kuchyni nebo v obývacím pokoji. Díky tomu můžete ovládat všechny zařízení chytré domácnosti, aniž byste museli pohnout hlavou.

Jediné, co musíte udělat, je říci: „Hey, Google!“. Otázkou je, co říci potom. Samozřejmě nemusíte říkat vůbec nic, ale to by bylo trochu málo.

V tomto článku vám prozradíme 15 nejužitečnějších příkazů a velmi vřele vám doporučujeme, abyste si je vryli do paměti. Bohužel je nutné příkazy zadávat v angličtině, protože čeština dosud není podporována.

Informace o počasí

Patří mezi jeden z nejjednodušších, ale zároveň nejužitečnějších příkazů (jak to často bývá). Hned jak ráno vkročíte z ložnice do obývacího pokoje, řekněte: „Hey, Google. What´s the weather like?“. Záhy získáte naprosto perfektní přehled o aktuální situaci včetně předpovědi počasí pro celý den.

Co je nového?

Chcete vědět, co je nového? Pak požádejte Google Home, aby vám přečetl nejnovější zprávy. Pro nastavení zdrojů, z nichž bude Google zprávy čerpat, můžete rovněž použít aplikaci Google Home na svém smartphonu.

Spusťte aplikaci Google Home, klepněte vpravo dole na ikonku Účet, klepněte na položku Nastavení, která se nachází v sekci Obecná nastavení, následně klepněte na položku Services (tento řádek se nachází hned pod názvem vašeho účtu). Zde ze seznamu vyberte položku News a následně klepněte na odkaz Přidání zpravodajských zdrojů, čímž se vám zobrazí seznam dostupných kanálů.

Každý zpravodajský kanál, z něhož chcete odebírat zprávy, vyberte zaškrtnutím příslušného políčka a poté klepněte v horní části obrazovky na ikonku šipky směřující vlevo. Po návratu na obrazovku Zprávy si pak můžete vybrané zdroje seřadit podle toho, jaké zprávy chcete číst nejdříve.



Nejnovější zprávy můžete získávat z celé řady zdrojů

Chcete-li zprávy zaměřené na určitá témata, pak stačí říci například toto: „Hey, Google. What´s the latest tech news?“ Asistent Google následně na kompatibilních reproduktorech přehraje hlasovou zprávu, popřípadě zobrazí video na inteligentním displeji.

Zároveň budete mít k dispozici v aplikaci Google Home odkazy na další zprávy (ty najdete po klepnutí na ikonku kompasu, která se nachází ve spodní části okna aplikace).

Pokračování: Nastavení připomenutí, časovače nebo budíku