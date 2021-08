IBM: popularita Watsona zvyšuje zájem o virtuální superpočítač IBM World Community Grid

Watson nebyl jediným počítačovým systémem, který v uplynulém týdnu slavil triumf, když zvítězil v utkání se dvěma lidskými soupeři v populárním kvízu „Jeopardy!“. Druhým úspěšným systémem je World Community Grid – virtuální superpočítač, jenž pomocí nevyužitého výpočetního výkonu osobních počítačů pomáhá vědcům z celého světa řešit humanitární problémy.

Vědcům, kteří využívají World Community Grid, se dostává nebývalé podpory z celého světa. Pouhý den po vítězství systému Watson v obdobě českého Riskuj! vzrostl počet aktivních účastníků World Community Grid o neuvěřitelných 700 procent.

V rámci iniciativy World Community Grid se podařilo vytvořit dosud největší virtuální superpočítač na světě, jenž je určen pro řešení palčivých globálních problémů. Mimo jiné pomáhá zkoumat léčbu HIV a AIDS, rakoviny, nebo hledat cenově dostupné způsoby čištění vody. World Community Grid agreguje nevyužitý výkon 1,7 milionu osobních počítačů od 535 000 dobrovolníků z více než 80 zemí světa. Tato výpočetní kapacita je následně zprostředkována vědcům, kteří by si jinak takový výkon nemohli dovolit a přitom jej nutně potřebují ke svému výzkumu.

Suma 500 000 amerických dolarů, jež byla původně určená pro World Community Grid, bude odeslána přímo vědcům, kteří tento virtuální superpočítač používají k náročným výpočtům. Granty jsou udělovány na základě detailních návrhů podaných jednotlivými projektovými týmy.



Příjemci jsou:

• Výzkumný ústav univerzity Chiba, Japonsko: Pomoc v boji proti dětské rakovině

• University of Texas / University of Chicago, USA: Výzkum léků proti horečce dengue

• Scrippsův výzkumný ústav, USA: FightAIDS@Home

• Tsinghua University, Čína: Výpočetní technikou za čistou vodu

• Onkologický institut Ontario, Kanada: Centrum pro boj s rakovinou

• Onkologický institut New Jersey, Rutgersova universita a Pensylvánská universita, USA: Pomoc v boji s rakovinou:



V návaznosti na úspěch v soutěži „Jeopardy!“ oznámily společnosti IBM a Nuance Communications dohodu o spolupráci, která by měla vést k rozvoji analytických schopností počítačového systému Watson a jeho využití ve zdravotnictví. Uvedení produktu, který bude poskytovat včasné a kriticky potřebné informace pro stanovení diagnózy a léčby, očekávají obě společnosti v horizontu 18–24 měsíců.