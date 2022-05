Google Translate každý měsíc použije 200 milionů lidí

Podle blogu Google každý den jeho překladač přeloží tolik textu, kolik by bylo možné najít v milionu knih. Franz Och z týmu Google Translate se dále zamýšlí nad tím, jak se služba vyvíjela. Když Google začal s jejím poskytováním v roce 2001, uměla služba překládat z angličtiny do osmi různých jazyků a naopak. Problém byl v tom, že překlady byly velmi náročné na infrastrukturu Googlu – k přeložení 1000 vět bylo zapotřebí 1000 počítačů a trvalo to 40 hodin. Tým Google Translate tak pracoval na optimalizaci systému a už v roce 2004 dokázala služba přeložit větu za sekundu.

Za dalších několik let se Google Translate proměnil k nepoznání, zvýšila se jak kvalita překladu, tak nabídka jazyků. V současné době uživatelé na adrese translate.google.com nebo prostřednictvím mobilní aplikace mohou překládat mezi čtyřiašedesáti různými jazyky. A jaký cíl má tým Google Translate do budoucna? Podle Ocha to je „svět, ve kterém budou lidé moci přijímat a sdílet data nezávisle na tom, v jakém jazyce jsou prezentována“.